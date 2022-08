Fluvius werkt aan elektriciteitsnet: Sint-Jobstraat twee weken afgesloten

Aalst Appartemen­ten en handels­ruim­te in ‘laatste woonhuis’ van de Nieuwstraat

Het is het laatste pand in de Nieuwstraat waar op de benedenverdieping nog geen winkelruimte gevestigd is, maar daar komt nu verandering in. De woning met huisnummer 14 in de Nieuwstraat in Aalst wordt verbouwd.

4 augustus