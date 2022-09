Filosoof Jean-Paul Van Bendegem komt naar De Maretak: “De senior als wijze puber”

Aalst/Erpe-Mere Vernieu­wing bruggen: “E40 richting Gent tussen Erpe-Mere en Aalst woensdag­nacht afgesloten”

In de nacht van woensdag 7 op donderdag 8 september sluit het Agentschap Wegen en Verkeer de E40 richting Gent af tussen Aalst en Erpe-Mere. Voor de vernieuwing van twee bruggen op de E40 in Erpe-Mere moet er die nacht uitzonderlijk zwaar werfmaterieel aangevoerd worden via de autosnelweg.

2 september