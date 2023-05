Fifty One Club Fiola schenkt mooie cheque aan goed doel: “Voor project rond lege brooddozen op school”

LEVENSVER­HAAL Ilse Uyt­tersprot (deel 1). Zorgeloze jeugd, met een vleugje rebellie: “Met haar spaarcen­ten kocht ze een sjaal van Greenpeace, die ze verborg voor haar vader”

‘Ons Ilse’, zo noemen ze haar in Aalst en haar beeltenis staat voor eeuwig op de carnavalshallen. Een waar stadsicoon, vermoord op het aambeeld van partnergeweld. Vrijdag komt de moord op Ilse Uyttersprot (53) voor assisen in Gent. Wij vertellen deze week haar levensverhaal in vier delen. Vandaag: de jeugdjaren, met een bezorgde vader, een vriendschap voor het leven en af en toe een vleugje rebellie.