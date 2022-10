Fietsster zwaargewond na dodehoekongeval op plek waar Celio (11) in 2019 omkwam

Aalst Stad zet in op woonkwali­teit: “Huurwoning met het C+label herken je aan de raamstic­ker”

Om de woonkwaliteit van huurwoningen te verbeteren, voerde de stad Aalst het verplicht conformiteitsattest in. Dat betekent dat de woning die je verhuurt aan een aantal eisen moet voldoen. Overstijgt de huurwoning de minimale kwaliteitseisen én is deze bovendien energiezuinig, dan krijg je het kwaliteitslabel C+.

25 oktober