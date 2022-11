Fietskoeriers Snel&Wel voortaan met elektrische fietsen de baan op: “Van oude postfietsen elektrische gemaakt”

Schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA) was in de Wellekensstraat aan de kantoren van vzw Steunpunt Welzijn om de eerste meters met de nieuwe fietsen te rijden. “We stelden ons de vraag: ‘Gooien we onze oude fietsen weg, of zorgen we voor een duurzaam alternatief en maken we ze elektrisch?’ Steunpunt Welzijn vzw is er voor ‘Snel&Wel - Aalst’ in geslaagd om haar goeie, oude postfietsen om te bouwen tot sterke, ecologische postfietsen. Meer dan nodig: jaarlijks worden héél wat kilometers gereden met deze fietsen, om meer dan 2 miljoen tijdschriften, flyers en andere zendingen in de bussen te krijgen”, legt Peter Dauwe van Steunpunt Welzijn uit.