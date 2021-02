Fietsers, volg altijd netjes het fietspad... Behalve hier in Aalst misschien

Aalst Nieuw indoor skatepark in De Gendarme­rie: “Danslessen op wieltjes”

15 februari Danslessen op wieltjes, dat kan je voortaan volgen in het nieuwe indoor skatepark in De Gendarmerie in Aalst. In een loods aan de Denderstraat geeft Mary-Isabelle Laroche met ‘Project Wheels’ beginnerscursussen rollerskates en rollerdans voor kinderen en volwassenen. “Rolschaatsen, daar word je blij van en het boost je zelfvertrouwen”, zegt ze.