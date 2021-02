Fietsers, opgelet voor... geparkeerde auto op het fietspad

Aalst Chiling opent Noodlz! aan het Keizers­plein: “Overdag takeaway, ‘s avonds levering aan huis”

17 februari Voor Chiling Yung (45) is het een droom die uitkomt: haar eigen noedelbar in Aalst. In het pand aan het Keizersplein waar vroeger onder meer restaurant Table d’Hugo was, is Chiling gestart met Noodlz! In Aalst worden de noedels gratis geleverd.