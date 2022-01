Fietser Nathaniel (25) blijft gewond achter na ongeval met vluchtmisdrijf: “Wie heeft wel iets van die wagen kunnen zien?”

AalstDe 25-jarige Aalstenaar Nathaniel Deconinck is dinsdagavond het slachtoffer geworden van een aanrijding met vluchtmisdrijf. De jonge twintiger was bijna thuis van zijn werk toen hij werd aangereden door een donkerkleurige wagen aan een oversteekplaats voor fietsers. Na de aanrijding vluchtte de chauffeur meteen weg. “Ik heb verder niets van de wagen kunnen zien, dus ben ik op zoek naar getuigen", zegt Nathaniel.

De feiten speelden zich eerder deze week af op de Dendermondsesteenweg in Aalst, op enkele meters van de woonplaats van Nathaniel. De man was die avond omstreeks 22.00 uur op weg naar huis na zijn shift bij Tupperware op het Wijngaardveld in Aalst. Aan de oversteekplaats voor fietsers werd hij aangereden door een donkere wagen die zeer snel reed. “De fiets werd achteraan aangereden”, verklaart Nathaniel. “Ik vloog over mijn stuur en kwam hard op de grond terecht, maar de bestuurder stopte niet, hij reed met hoge snelheid gewoon verder”, klinkt het. “Mijn lichten werkten op dat moment, dus hij had mij zeker zien aankomen en kon weten dat ik daar reed.”

Quote Als hij was gestopt en mij gewoon had geholpen was het allemaal minder erg geweest, maar dit kan ik echt niet begrijpen Nathaniel Deconinck

Door de aanrijding is de fiets van de twintiger beschadigd, maar hijzelf liep ook verschillende verwondingen op. “Ik heb pijn aan mijn borstkas, mijn lip is gebarsten en ook aan mijn knie en andere lichaamsdelen ben ik gewond", aldus de twintiger. Door de aanrijding is de jongeman ook tijdelijk werkonbekwaam en zit hij nog zeker thuis tot na het weekend. “Mijn verwondingen vallen gelukkig mee, maar ik begrijp niet dat iemand na een aanrijding zomaar wegrijdt. Als hij was gestopt en mij gewoon had geholpen was het allemaal minder erg geweest, maar dit kan ik echt niet begrijpen", klinkt het.

Oproep

Nathaniel werd verrast en heeft dus niets van het voertuig kunnen herkennen. Hij weet enkel dat het om een donkerkleurige wagen gaat, maar de nummerplaat of het merk heeft hij niet gezien. Daarom doet hij nu een oproep naar mogelijke getuigen. “Ik heb een klacht ingediend bij de politie, maar zonder gegevens kunnen zij helaas ook niet veel meer doen, dus ik hoop dat er misschien iemand iets gezien heeft zodat de bestuurder niet ongestraft wegkomt met dit vluchtmisdrijf.”

De jongeman komt er uiteindelijk goed vanaf, maar het is allesbehalve leuk om mee te maken. “Dit had veel erger kunnen aflopen, maar nu is het vooral belangrijk dat de chauffeur zijn straf niet zal ontlopen”, zegt Nathaniel. De politie van Aalst bevestigt dat ze een klacht heeft gekregen. “Voor ons is dit ook frustrerend, want wij kunnen helaas niet elke auto in Aalst controleren, op de plaats van het ongeval is ook geen camera aanwezig. Mocht de fietser of iemand anders zich toch nog iets kunnen herinneren, mag die persoon dit zeker aan ons melden", aldus de politie.