Fietser gewond overgebracht naar ziekenhuis na aanrijding met personenwagen

Erembodegem Vijf jaar levenswerk van Malhi gaat volledig op in vlammen, onderne­mers uit de buurt springen in de bres

De zware brand op de Hogeweg in Erembodegem donderdagnamiddag heeft het levenswerk van Malhi en zijn gezin volledig vernietigd. De brand was bijzonder zwaar en het restaurant en hun woonplaats ging volledig in vlammen op. De dekenij Hogeweg, die alle handelaars in de buurt omvat, wil nu iets doen voor het gezin om hen te helpen. “We willen hen zoveel mogelijk helpen waar mogelijk", zegt Bart Verbeiren van de dekenij.

20 mei