Fenna gaat voor de allereerste keer naar school

Aalst Voor overlever Bende van Nij­vel-aan­slag is het genoeg geweest: “Dat de speurders maar stoppen. Hoe sneller, hoe liever”

Voor David Van de Steen, overlever van de aanslag van de Bende van Nijvel op de Delhaize in Aalst, is het genoeg geweest. Hopen op een assisenproces tegen mogelijke daders of opdrachtgevers van de vreselijke aanslagen doet hij niet meer. Aan De Morgen vertelde federaal parket-woordvoerder Eric Van Duyse dat het onderzoek zal stoppen als er tegen het einde van dit jaar geen nieuwe elementen opduiken. “Ze hebben ons twee jaar in slaap gewiegd met hun DNA-onderzoek dat nergens toe leidde”, reageert Van de Steen.

26 augustus