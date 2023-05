Fasewissel werken N41 in Hofstade: “Aanleg van de toplaag”

‘Kampink Canterbury’ keert terug naar de Houtmarkt: “Met optredens van Marina Wally en prins Yordi”

Op 27 mei is het opnieuw ‘Kampink Canterbury’ op de Houtmarkt in Aalst. De eerste editie viel zo in de smaak dat Marijke Van Der Schueren van café Canterbury en carnavalsgroep Eftepië voor een tweede editie gaan.