Familiedrama op kerkhof in Aalst: twee lichamen gevonden voor graf

Erembodegem Reconstruc­tie van moordpo­ging in Erembode­gem nadat twintiger vier messteken krijgt in volle lockdown

21 oktober Op 17 april van dit jaar, in volle lockdownperiode, kreeg Jens Coetsiers (29) uit Aalst maar liefst vier messteken van M.D. (69) uit Aalst. Beide mannen wonen in dezelfde straat. Jens was op weg naar huis toen M.D. hem vroeg om binnen iets te komen drinken. Daar liep het fout en kreeg de twintiger vier messteken en vocht hij voor zijn leven. “Ik vreesde even dat mijn leven voorbij was, gelukkig konden enkele buurtbewoners mij helpen”, vertelt Jens.