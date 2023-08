Familiedrama bij gezin met vier kinderen in Aalst: vijftiger overleden, vrouw (45) gewond

Het was één van de oudste kinderen die donderdagavond omstreeks 19 uur de hulpdiensten verwittigde. Die snelden meteen ter plaatse en troffen er twee schijnbaar levenloze lichamen aan. Voor de man, een vijftiger, kon geen hulp meer baten. De vrouw (45) werd aanvankelijk in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Ze zou volgens de laatste info aan de beterhand zijn. Twee kinderen -het jongste kind is 8 jaar- woonden nog bij het echtpaar in, de andere twee zijn meerderjarig. Zij woonden niet meer bij hun ouders in Kruisveldstraat, een straat vlakbij het Aalsterse OLV-Ziekenhuis.

Russisch

Over de omstandigheden was omstreeks 23 uur nog geen duidelijkheid. “Het gaat om een echtpaar van Russische origine. Ons sociaal team is ter plaatse om de kinderen op te vangen. We kijken ook nog welke maatregelen we richting 1 september moeten nemen, want voor de jongste kinderen start morgen het nieuwe schooljaar”, vertelt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) ter plaatse aan onze redactie. Het labo en de mensen van het parket van Dendermonde stappen af en voeren een sporenonderzoek uit.