Faillissementen terug van weggeweest: Oudenaarde slechtste leerling van de klas in Oost-Vlaanderen

RegioBedrijven die niet over de nodige reserves beschikken, komen in zwaar weer terecht door het vooruitzicht op een recessie, een zekere torenhoge inflatie/indexering en daarbovenop een grondstoffen- en energiecrisis. Dat blijkt ook uit de cijfers die Graydon recent publiceerde over het aantal starters en de faillissementen. Vooral het arrondissement Oudenaarde scoort slecht.

In het eerste kwartaal van 2022 is er een terugval van 7,4% in de starterscijfers ten opzichte van 2021. In het tweede kwartaal is die terugval nog hoger en bedraagt die maar liefst 17,8%. In de eerste 6 maanden van 2022 startten dus 12,3% minder ondernemers. “Na een recordjaar is een lichte achteruitgang van het aantal starters niet verrassend, maar de daling sterkt wel aan in het tweede kwartaal en die versnelling baart ons toch zorgen” zegt Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Oost-Vlaanderen. “Er is heel veel pessimisme op dit ogenblik in de markt. Het ondernemersvertrouwen keldert en de vooruitzichten voor het najaar zijn niet rooskleurig.”

Faillissementen opnieuw in stijgende lijn

Ook bij de uitstroom, de faillissementen, zijn hoge cijfers te zien. In 2020 en 2021 waren er respectievelijk 520 en 415 falingen tijdens de eerste 6 maanden in Oost-Vlaanderen. In 2022 loopt dit op tot 619. Tussen de eerste helft van 2021 en de eerste helft van 2022 betekent dat een stijging van 49,16%. In alle arrondissementen is het aantal faillissementen toegenomen. De stijgingen in de arrondissementen Oudenaarde, Gent en Sint-Niklaas zijn het sterkst. Door de grote druk op de rendabiliteit vreest UNIZO Oost-Vlaanderen nog voor een verdere stijging van het aantal faillissementen de volgende maanden.

“In 2020 en 2021 was er nog een laagterecord. Tijdens de COVID-periode waren er een aantal ondersteunende maatregelen die tijdelijk zuurstof gaven aan de economie. Deze zijn ondertussen allemaal weggevallen. Daarbovenop zien we dat heel wat ondernemers de laatste maanden hun reserves hebben opgebruikt. De rekening die wordt gepresenteerd, in combinatie met de huidige economische malaise, is voor veel bedrijven de doodsteek. We moeten deze stijging zeer ernstig nemen. Een relancebeleid op maat zal nodig zijn om te voorkomen dat we een faillissementenstorm krijgen en in een diepe recessie sukkelen", gaat Vermeiren verder

Belastingverhoging uit den boze

Door de hoge inflatie denken twee op de drie gemeenten te moeten ingrijpen om tegen 2025 financieel in evenwicht te blijven. Het gaat dan in de eerste plaats om ingrepen in de eigen werking, zoals het niet vervangen van personeel. Een verhoging van de lokale belastingen is vooralsnog niet aan de orde. “De bedrijfswereld sukkelt van de ene crisis naar de andere en ondertussen worden ook de gemeentebesturen getroffen door hogere kosten. In deze context extra belastingen heffen naar bedrijven is de facto onverantwoord. Lokale besturen kunnen hun ondernemers beter een handje helpen door de eigen boekhouding op orde te zetten, duidelijke keuzes te maken, te streven naar een budgettaire hygiëne en door de tering naar de nering te zetten, zoals ook bedrijven dit dagelijks moeten doen. Dit is de enige juiste en rechtvaardige weg", besluit Vermeiren.

