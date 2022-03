Expo Upcycling in Dendergalm: “Oude mazouttanks en gasflessen worden sfeervol tuinvuur”

WAF is een bekende Aalsterse graffitikunstenaar, Michael Hoste is creatief met laswerk. Voor de expo Upcycling werkten ze samen om afgeschreven mazouttanks en betonmolens een nieuw leven te geven als vuurkorf. “Ik wou hier al lang eens mee doen”, zegt Michael. “Bij vrienden van mijn heb ik mazout- en gastanks, een betonmolen en LPG-tanks opgehaald. Alles wat een beetje een vorm heeft waar je iets leuks mee kan doen. WAF is er tekeningen op komen zetten en ik dan ben ik aan de slag gegaan met de plasmasnijder. Het zijn voornamelijk vuurkorven geworden, maar er is ook tuinverwarming op basis van elektriciteit en bio-ethanol. Met wat ik uitgesneden heb, hebben we vuurschalen gemaakt. Er gaat dus niks verloren.”