Expo: Ten Beeldeken verbeeldt - Het verhaal over het ontstaan van Herdersem.

“In kapel Ten Beeldeken, op de Grote Baan in Herdersem, vinden we drie unieke schilderijen terug, nl. ‘drie episoden uit de geschiedenis van het miraculeuze beeldje’. Ze zijn zeldzame getuigen over hoe het premoderne Herdersem er moet hebben uitgezien”, aldus de Heemkundige Kring. “De informatie die we met het project ‘Ten Beeldeken Verbeeldt’ brengen over de vroege geschiedenis van Herdersem is niet nieuw. Wel nieuw is dat we deze verhalen brengen met als startpunt deze bijzondere iconografische bronnen. Door de tijd te nemen om dit geschilderde drieluik te bewonderen en de details in deze werken te bestuderen, herontdekken we de geschiedenis van ons prachtige dorp.”