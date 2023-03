Expo DNAalst in ’t Gasthuys: “Het verhaal van Aalst, anders bekeken.”

Tijdelijke expo DNAalst anders bekeken

Michaël Van Houtte, erfgoedconsulent bij Erfgoedcel Denderland, legt uit. “Een groep enthousiaste cursisten van LIGO Zuid-Oost-Vlaanderen, centrum voor basiseducatie, ging de afgelopen maanden aan de slag met het Aalsterse erfgoed én met eigen erfgoedverhalen in ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst. Zowel anderstalige nieuwkomers als geboren en getogen Aalstenaars weven nieuwe draden doorheen het verhaal van Aalst. Met video, foto, teksten en objecten gaat het erfgoed van de stad in dialoog met het erfgoed van haar inwoners. Zo ontstond een nieuwe blik op de bestaande expo”, zegt hij. Het resultaat wordt op 17 maart tijdens een avondopening van het museum getoond in de tijdelijke expo DNAalst anders bekeken. Iedereen is welkom tussen 16u.30 en 20 uur.

Erfgoed in dialoog

Stefanie Bauwens, lesgever bij LIGO, kon de deelnemers samen met collega Lieselot Van Peteghem begeleiden in het museum. “Na een eerste kennismaking met het museum, zochten onze cursisten naar persoonlijke linken met de stadsgeschiedenis. In het project leerden zij hun eigen verhaal in het Nederlands te vertellen. Die verhalen komen aan bod tijdens de expo.” Lieselot licht al een tipje van de sluier. “ In de kruidentuin vinden we allerlei geneeskrachtige planten die de kloosterzusters vroeger in het gasthuis gebruikten om de zieken te verzorgen. Chantal vertelt in de tuin over de jujube: de vrucht van vrede en van vriendschap. In de zaal het leven van alledag toont Oumayma hoe je echte Arabische koffie maakt, terwijl Myriam herinneringen ophaalt aan het bijzondere vlaaienrecept van haar grootmoeder. Zo zijn er tal van nieuwe verhalen in de expo DNAalst anders bekeken.”