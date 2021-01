Ex-burgemeester Denderleeuw voor rechter na zwaar ongeval onder invloed: “Nooit kans gekregen om tegenexpertise te laten uitvoeren”

Aalst/DenderleeuwEx-burgemeester van Denderleeuw Jan De Dier moest zich maandag in de Aalsterse politierechtbank verantwoorden voor een zwaar ongeval in Aalst. Op 15 december 2019 reed De Dier met zijn Land Rover met hoge snelheid in op een geparkeerde vrachtwagen. De voormalige burgemeester zou onwel geworden zijn, maar achteraf bleek ook dat hij gedronken had. Zijn advocaat heeft echter zijn twijfels over het resultaat van dat onderzoek.

Het zware ongeval gebeurde ‘s avonds, iets voor 19 uur. Jan De Dier kwam net terug van Oostende, samen met zijn vrouw, toen hij plots in elkaar zakte en het gaspedaal volledig induwde. Hij knalde met zijn wagen tegen een geparkeerde vrachtwagen en werd naar de overkant van de straat gekatapulteerd. Een voertuig dat achter hem reed, kon een aanrijding niet meer vermijden.

De ex-burgervader werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Na het ongeval herstelde hij een tijdlang in Nederland, ondertussen is hij volledig genezen. Hij zou onwel geworden zijn achter het stuur, maar uit bloedonderzoek bleek ook dat hij gedronken had. Volgens de waarden zou het gaan om een tiental glazen. De politierechter stelde zich de vraag of de man voor of na het ongeval onwel was geworden.

Volledig scherm Voormalig burgemeester Jan De Dier. © Claudia Van den Houte

Tegenexpertise

De Dier zelf ontkent niet dat hij die dag iets gedronken had. “Dat was wel enkele uren eerder in Oostende, waar we ‘s middags gegeten hadden, en een aperitief en twee glazen wijn hadden gedronken”, verklaarde hij. “Nadien zijn we nog uren gaan wandelen en reed ik naar huis.”

Volgens zijn advocaat is er twijfel over het resultaat van het onderzoek naar de dronkenschap. “We hebben nooit de kans gehad om een tegenexpertise te laten uitvoeren over hoeveel hij zou gedronken hebben”, aldus de raadsman. “We willen graag deze kans nog krijgen als het bloed nog beschikbaar is, maar dat moeten we navragen. Ik wil alleszins benadrukken dat mijn cliënt gezien zijn verleden een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft en nooit dronken achter het stuur zit.”

De politierechter stond verder onderzoek toe en zal ook een wetsdokter aanstellen om meer duidelijkheid te krijgen over of De Dier al dan niet onwel werd voor of na het ongeval. De zaak zal verdergezet worden op 28 juni.

Volledig scherm © Koen Baten