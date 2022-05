Ex-burgemeester Denderleeuw voor rechtbank na zwaar ongeval in Aalst: “Cliënt heeft geen alcoholprobleem”

Het ongeval dateert al van 15 december 2019 op de Parklaan in Aalst. De Dier was toen onderweg naar huis samen met zijn vrouw, toen het plots grondig misliep en een zware klap volgde. De burgemeester was zelf even in levensgevaar, maar herstelde intussen volledig. Vermoedelijk werd hij achter het stuur getroffen door een bloeding, maar voorts kwam ook aan het licht dat de man had gedronken. De rechtbank wil hem daardoor ongeschikt laten verklaren om te rijden, maar volgens zijn advocaten is er geen probleem. “Hij heeft die dag inderdaad iets gedronken, maar dat was enkele uren voordien in Oostende. Als hij al heel die rit kon afleggen, heeft het ongeval weinig te maken met de alcohol”, zegt zijn advocaat. Ook in een eerdere behandeling van de zaak werd de dronkenschap al betwist.