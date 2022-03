Everybody Fit Aalst zet in op groepslessen: “Fitbox, yoga, pilates en yogalates op maat”

“Uiteraard organiseerden we in het verleden ook groepslessen maar niet op een regelmatige basis. Daar brengen we nu verandering in”, zegt Eve. “Uit onderzoek bleek namelijk dat hier nood aan was in de regio. Als eerste ‘boutique gym’ in Aalst voor personal training willen we ook de eerste ‘boutique gym’ zijn voor groepslessen. We trekken dus het ‘boutique’-gegeven door en zien de groepslessen niet los van personal training. Zo willen we iedereen de kans geven om samen, op zijn/haar eigen niveau te werken aan zijn/haar gezondheid. Want bewegen blijft o zo belangrijk.”