Europees commissaris voor Milieu brengt bezoek aan recyclagecentrum voor textielafval in Erembodegem

Samen met de burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese, Francis Mertens, gedelegeerd bestuurder van Stroom vzw en Stasys Pucinskas, Health & Safety Officer, bezocht de commissaris het centrum, om er de verschillende stadia van de verwerking van textielafval te volgen. Hij ontmoette er de teams. Samen met vertegenwoordigers van het collectief sociale ondernemers, HERW!N, en OVAM, het Vlaamse overheidsagentschap dat belast is met afvalbeheer, besprak hij de circulaire economie in Vlaanderen en de ambitieuze recyclagedoelstellingen voor 2022.

Podcast over circusdochter José (87) uit Aalst: “Zelfs mijn vader was verbaasd over mijn tanden-act”

“De circulaire economie is beter voor onze planeet, bespaart ons geld én maakt ons minder afhankelijk van hulpbronnen. Op 30 maart 2022 presenteerde de Europese Commissie, als onderdeel van de Europese Green Deal, een pakket voorstellen om van duurzaamheid de Europese norm te maken”, aldus de Eurocommissaris. “Ze presenteerde met name een nieuwe EU-strategie voor duurzame en circulaire textielproducten, die kortstondige mode wil bestrijden, textielafval terugdringen en vernietiging van onverkochte textielproducten wil tegengaan. De strategie moet er ook voor zorgen dat sociale rechten worden gerespecteerd in het textielproductieproces. Textielconsumptie in Europa heeft na voedsel, huisvesting en vervoer, de grootste impact op het milieu en de klimaatverandering. De textielsector is ook de op twee na grootste verbruiker van water en land en de op vier na grootste verbruiker van primaire grondstoffen.”