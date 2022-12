Erfpacht voor pastorijen van Baardegem en Meldert

“De gekozen kandidaat zal het gebouw mogen beheren en uitbouwen tot een nieuwe trekpleister in de deelgemeente”, zegt schepen Katrien Beulens (N-VA). “De concrete invulling kan sterk variëren. Een B&B of gastenverblijf behoren tot de mogelijkheden, maar ook een ontmoetingscentrum of verenigingslokaal zijn opties. Zolang de pastorijen maar bijdragen tot een versterking van het plaatselijke gemeenschapsleven. Hiermee zetten we de Faluintjesgemeenten extra in de kijker.” De erfpacht wordt gesloten voor een termijn van 30 jaar, te rekenen vanaf het ondertekenen van onderhavige authentieke akte. Deze termijn kan met wederzijdse toestemming met 10 jaar verlengd worden.