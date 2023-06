Erembodegemse handelaars doen mee aan ‘Oefen hier je Nederlands’-campagne: “Elk contact is een kans om de taal te oefenen”

Schepen De Gucht (Open Vld) wil ‘Parkenplan’: “Kleine en grotere parken verhogen de leefbaar­heid in de stad”

Is ‘de tuin van Gaston de pauw’ een opportuniteit voor de stad Aalst? Het groen gebied van 40 are in de buurt van de Zeshoek staat te koop. Op vraag van schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zal het alvast besproken worden op het schepencollege. De hele kwestie brengt een breder debat op gang: de noodzaak aan meer parkjes in de stad.