Erembodegemse band neemt muziekvideo op in Mississippi: “Over Emmett Till, een 14-jarige Afro-Amerikaanse jongen die werd gemarteld en gelyncht”

ErembodegemMermaid Moonshine, een Erembodegems muzikaal project rond Marc Borms (60), An Staels (48) en Karel Algoed (69), trok naar Mississippi in de Verenigde Staten. Ze gingen naar daar voor studio- en video-opnames voor een project rond Emmett Till, een veertienjarige Afro-Amerikaanse jongen die in 1955 werd ontvoerd, gemarteld en gelyncht. Marc kreeg toestemming om een gedicht over de jongen te herwerken naar een liedjestekst.

Marc begon met Mermaid Moonshine enkele jaren geleden nadat de groep die hij samen met z’n broer Luc deelde, Catfish&Cotton, noodzakelijkerwijze wat vertraagde door de verhuis van Luc naar Amerika. “‘Mermaid’ verwijzend naar alle vrouwen waarover het in de meeste liedjes zo vaak gaat en ‘Moonshine’ als metafoor voor de drank die vaak een muze is voor de liedjesschrijver. Binnen Mermaid Moonshine is er plaats voor blues maar ook genres als americana, roots, singer/songwriter komen ruim aan bod”, zegt hij.

Emmett Till

Mermaid Moonshine breidde uit met An als zangeres, toen deze zeemeermin het hart van Marc wat sneller deed slaan en werd ondertussen ook versterkt met Karel Algoed aan de contrabas. In het voorjaar van 2022 reisden Marc en An opnieuw naar hun geliefde Mississippi. “Dit keer stond er naast familiebezoek nog een ander belangrijk thema op de agenda, namelijk de studio- en video-opnames rond Emmett Till”, vertelt Marc.

Emmett Till was een veertienjarige Afro-Amerikaanse jongen die in 1955 werd ontvoerd, gemarteld en gelyncht in Mississippi, nadat hij ervan werd beschuldigd een blanke vrouw te hebben beledigd in de supermarkt van haar familie. “Nadat zijn lichaam werd teruggevonden en aan zijn mama Mamie Till-Bradley werd overhandigd, besloot zij om dit te laten zien aan de wereld tijdens een open-kist-begrafenis. Hiermee was ze onbewust één van de grondleggers van verandering die een hele reeks van gebeurtenissen van protest tegen de Jim Crow-wet in beweging zette in Amerika, in een tijdperk van segregatie en discriminatie”, zegt Marc Borms.

Volledig scherm Mermaid Moonshine, een muzikaal project rond Marc Borms, An Staels en Karel Algoed. © Mermaid Moonshine

“Devery S. Anderson schreef het belangrijkste boek en naslagwerk ‘Emmett Till: The Murder That Shocked the World and Propelled the Civil Rights Movement’ en van zijn hand kwam ook een gedicht over de moord op Emmett”, zegt hij. Marc kreeg toestemming van Devery om het gedicht te herwerken naar een liedjestekst. Samen met zijn vrouw An zong hij in The Mediagate Studios in Natchez in Mississippi deze tekst in. Het lied kreeg de titel: ‘Tallahatchee’s deeper now.’ en gaat over de rivier waarin het lichaam van de jongen werd teruggevonden. Marc speelt ook de piano en slide guitar tijdens de opname, broer Luc tekende paraat voor mondharmonica. Ron Roper van de Mediagate Studios kan je horen op de Hammond.

Tallahatchee

“Bij de muziek horen tevens ijzersterke beelden. Deze zijn gefilmd door cinematograaf JB Lawrence in de Mississippi delta van Greenwood kort bij de plek waar de moord op Emmett heeft plaatsgevonden en aan de oevers van de Tallahatchee rivier”, zegt Marc. “Met dit lied en de beelden wil Mermaid Moonshine onder de aandacht brengen dat wat een halve eeuw geleden speelde in het diepe Zuiden van Amerika, nog steeds brandend actueel is. Het is een eerbetoon aan mensen van de ‘Civil Righs movement’ van toen die de moed hadden om recht te staan en verandering te eisen op gevaar van eigen leven. Dat zijn de ware Helden van het Zuiden”, vindt Marc. “Het is tevens een eerbetoon aan alle mensen van nu die bereid zijn om te vechten voor rechtvaardigheid en voor de rechten van elk ander mens.”

Wie meer wil weten over Mermaid Moonshine, wie het lied ‘Tallahatchee’s deeper now’ wil beluisteren/bekijken, wie de groep graag wil boeken, kan terecht op de website www.mermaidmoonshine.be en via mail : info@mermaidmoonshine.be.

