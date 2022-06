Erembodegem opgeschrikt door extreem geweld: “Buur stak me zes keer met een schroevendraaier”

VOETBAL STUNTPLOE­GEN. Het Eendracht Aalst van De Bilde: “Gilles, heb je vandaag je toverstok bij? Of moeten wij weer al het vuile werk opkuisen?”

‘Iendracht Veroit!’ Midden jaren 90 lag dé stuntploeg van België niet in Brussel, maar in Aalst. Met als grote troeven Gouden Schoen Gilles De Bilde, coach Jan Ceulemans en... carnaval. De wonderjaren van Eendracht Aalst: een nostalgisch verhaal over een toverstok, de Kasteelbiertjes van ‘Caje’, een monnik op carnaval en een stoet tegen Levski Sofia. “Met carnaval werden matchen verschoven, want ik kon geen training organiseren. Of ik stond alleen op het oefenveld.”

