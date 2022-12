Er staan weer bomen op het Vredeplein, bufferbekken fontein is groter

De oude bomen werden door de stad gerooid. “Door de beperkte wortelruimte waren de bomen aan het afsterven. Om ongevallen met afvallende takken midden in een drukke terraszone te vermijden werd ervoor geopteerd om de bomen te rooien en nieuwe aan te planten. Er zullen twaalf bomen heraangeplant worden tussen het monument en de Vrijheidstraat. Om de bomen maximale groeikansen te geven wordt de standplaats verbeterd met grotere plantputten en boomspiegels en worden ze verder uit elkaar geplaatst. De koningslindes aan de Nieuwstraat waren wel nog in goede staat en werden behouden. Er komen twee bijkomende koningslindes bij achter het monument aan de De Ridderstraat. De planning was om de bomen te planten op 19 december, maar het vriesweer heeft ons daar wat vertraging bezorgd”, zegt de schepen.