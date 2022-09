“Er is maar één oplossing: er eens goed op ‘roeffelen’” N-VA-gemeenteraadsleden komen met bedenkelijke taal na reeks gewelddadige incidenten

Aalst ‘Tijdloze Tijdrit’ door Molen­straat, opbrengst gaat naar Team Freekje: “Met het geld willen we horeca- en handelsza­ken toeganke­lij­ker maken”

Freekje Van Schuylenbergh (38) mag dan wel in een rolstoel zitten, ze is geen huismus. Ze komt graag buiten en dan nog het liefste in haar ‘hometown’ Aalst. Alleen heeft ze de voorbije jaren moeten ondervinden dat iets gaan eten of drinken met vrienden of een shopnamiddag niet zo vanzelfsprekend zijn voor haar. Daar wil vzw Team Freekje iets aan doen. Op 18 september is er een Tijdloze Tijdrit in de Molenstraat van croquebar De Bevoorrading tot café ‘n Arrivee, de opbrengst gaat naar het toegankelijker maken van handels- en horecazaken.

12 september