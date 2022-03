Equal Pay Day: “Vrouwen moeten 83 dagen langer werken om aan hetzelfde loon te komen”

Aalst Politie betrapt koppel onder donsdeken tijdens coronapan­de­mie

Een man uit Aalst moest zich maandagochtend verantwoorden voor de politierechtbank in Aalst nadat hij door de politie was betrapt in zijn auto samen met een vrouw onder een donsdeken. De man zelf kwam niet opdagen, maar kreeg toch een boete.

21 maart