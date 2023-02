Energiehuis BEA en Energent werken samen rond spouwmuurisolatie: “Relatief goedkoop en je bespaart tot 20% energiekosten”

Aalsters schepen van Energie Katrien Beulens (N-VA) is blij met de samenwerking. “We vangen vele signalen op naar de hoge nood aan neutraal en objectief advies waar we dan ook direct op hebben ingespeeld. Energetische renovaties zijn geen simpele oefeningen en alle ondersteuning is daar dus zeker bij welkom. Door het aanbieden van deze service kunnen wij zelf ook onze (energetische) renovatiegraad optrekken en bijdragen tot behalen van lokale klimaatobjectieven zoals het Burgemeestersconvenant en het Lokaal Energie- en Klimaatpact”, zegt ze.

Totaalpakket

Energent en BEA werken samen met een vast team van aannemers. “Concreet spreken we over het aanbod van een totaalpakket van informatie, sensibilisering, advies, begeleiding en ontzorging over en bij energetische renovatie. Geïnteresseerden kunnen een begeleiding krijgen vanaf het idee, over de uitvoering, tot hulp bij het aanvragen van premies”, vult voorzitter van Energiehuis BEA Martine De Maght (Open Vld) aan.

Dit initiatief zal in verschillende fases verlopen. Beginnen doen ze met een aanbod rond spouwmuurisolatie. Binnen enkele maanden zal deze maatregel uitgebreid worden met zoldervloerisolatie, keldervloerisolatie, glasvervanging en PV-panelen. Op termijn kan het aanbod nog verder bijgestuurd worden naargelang de noden en vragen. Vanuit de gezamenlijke expertise willen beide partijen kwalitatieve producten kunnen aanbieden tegen een scherpe, marktconforme prijs.

Korte terugverdientijd

Spouwmuurisolatie is dankzij de samenwerking relatief goedkoop en kost zo’n 18,5 euro per vierkante meter. De terugverdientijd is minder dan drie jaar, volgens de initiatiefnemers. Je kan er tot 20% energie mee besparen.

Alle inwoners van het werkingsgebied van Energiehuis BEA (Aalst, Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele) kunnen hier gebruik van maken. Meer op bea.groepsaanbodrenovatie.be.

