Emma viert 100ste verjaardag in wzc De Toekomst

Ook schepen van Burgerlijke Stand Caroline De Meerleer (N-VA) ging Emma feliciteren. Emma is geboren in Essene en daar heeft ze heel lang gewoond. Ze werkte bij een beenhouwer en nadien in een lingeriewinkel. Ook al heeft ze niet altijd even veel geluk in het leven gehad en is ze haar man op vroege leeftijd verloren, aan enthousiasme en positivisme ontbreekt het haar niet. “Emma is een bijzondere dame, die de normen en waarden, die ze van haar zeer geliefde ouders heeft meegekregen, hoog in het vaandel draagt. Ze is blij met wat ze heeft en is dankbaar voor de vriendschap die ze van al de ‘brave meisjes’ krijgt. En ook ik zat na mijn bezoek in die laatste categorie,” lacht De Meerleer.