Elza (86) neemt na 65 jaar afscheid van het OLV-ziekenhuis: “Ze was de mama van de materniteit”

Erembodegem Sport keert nog niet terug naar sporthal Denderdal: “Na vaccinatie­cen­trum wordt het nu een noodopvang­cen­trum voor Oekraïense vluchtelin­gen”

Een sportwedstrijd in sporthal Denderdal, dat is nog niet voor meteen. Sporthal Denderdal in Erembodegem werd tijdens de coronacrisis omgevormd tot vaccinatiecentrum en krijgt met de huidige vluchtelingencrisis een nieuwe functie. “Na de laatste vaccinaties op 23 maart zal de zaal omgevormd worden tot een noodopvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen.”

17:52