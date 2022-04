Ellen (36) en Olivier (45) meten schade op na brand: “Ons hoofd niet laten hangen en het restaurant zo snel mogelijk weer openen”

De brand ontstond vrijdagochtend omstreeks 11.30 uur aan de open haard die in het restaurant staat. De houten constructie rond de haard had er vuur gevat, mogelijk nadat er wat isolatie was losgekomen en op de warme buis was terechtgekomen. De brandweer kon de brand snel lokaliseren, en daardoor veel erger voorkomen, maar de zaak zal toch enige tijd de deuren moeten gesloten houden. “Toen we gisteren toekwamen in ons restaurant was er wel een beetje een brandgeur aanwezig, maar op dat moment was er nog niets zichtbaar dus maakten we ons niet meteen zorgen", zegt Ellen.