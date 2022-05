Ellen (27) publiceert eerste roman: ‘Queeste naar het ding dat niet gevonden kan worden’

Ellen vertelt het verhaal van een jonge vrouw die worstelt om haar plaats in de maatschappij te vinden. “Ze ontmoet Oskar, een oude man die recent zijn echtgenote verloor. Ook hij heeft het moeilijk met deze nieuwe eenzaamheid. Onuitgesproken biedt de vriendschap die ze sluiten, hen beiden rust en houvast in een onrustig en onvoorspelbaar tijdperk”, vertelt Ellen, die een eigen vertaalbureau heeft. “Ik heb altijd al geschreven en dit is natuurlijk een droom die uitkomt. Ik heb onlangs een vriendenboekje teruggevonden van toen ik klein was, in 2003. Bij ‘later wil ik worden’ had ik ‘schrijfster’ geschreven”, zegt ze. Het boek is verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel en bol.com, maar kan ook besteld worden in de reguliere boekhandel.