Elke week spelavonden in Hermelijn: “Boardgames, Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Warhammer,...”

Je speelt er boardgames, Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Warhammer, en zo veel meer. “Kom mee spelen bij Hermelijn in een fantastisch kader met gepassioneerde en vriendelijke spelers. Als je dat wenst voorzien we speluitleg. Versnaperingen en dranken kan je hier bekomen. Breng je goed humeur mee, deelname is gratis”, zegt Nelly van Hermelijn.