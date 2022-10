Elise (9) wint een ontbijt met haar groot idool Nina Derwael: “Ik turn zelf ook 16 uur per week”

ErembodegemElise Jouret (9) uit Erembodegem heeft haar groot idool Nina Derwael ontmoet. Ze is zelf ook een heel beloftevolle jonge turnster en ze hoopt ooit in de voetsporen van Nina te kunnen treden.

Elise Jouret turnt al van haar 3 jaar. “Ze is dit schooljaar gestart met topsportbelofte statuut toestelturnen in de regioclub Dendermonde, maar ze is nog steeds verbonden aan de Koninklijke Turnkring Aalst die in Schotte traint”, zegt Manu Jouret, de papa van Elise.

Ontbijt met Nina

Vliegen aan de damesbrug, turnen op de balk of acrobatische reeksen aan de grond. Toestelturnen is de populairste gymdiscipline bij meisjes. “Het is een individuele sport waar aan vier toestellen geturnd wordt: de damesbrug, balk, grond en sprong. Heel wat jonge turners willen in de voetsporen van olympisch kampioen Nina Derwael treden”, zegt Jouret. “De zuivelcoöperatie Campina, waar Nina Derwael het gezicht van is, schreef onlangs een wedstrijd uit om een een gezond ontbijt te winnen met Nina. Elise stuurde haar gezonde ontbijtrecept in en mocht plaatsnemen bij Nina aan de ontbijttafel. Elise haar favoriete snelle Campina-ontbijt: volle verse kaas met een stevige scheut halfvolle melk met een rode vruchtensalade van aardbeien, blauwe bessen en braambessen en dit geblenderd tot een smoothie.”

16 uur training per week

“Haar topsportbelofte statuut heeft Elise behaald door vorig schooljaar voor een toelatingstest en de daarop volgende controletrainingen te slagen bij De Gymnastiekfederatie Vlaanderen, kortweg Gymfed, in de Topsporthal in Gent. Dat is Nina Derwael haar tweede thuis”, zegt Manu. “Elise loopt nu school in Atheneum van Dendermonde. Deze school werkt intensief samen de regioclub toestelturnen van Dendermonde. Ze krijgt een aangepast leertraject want er vallen ook trainingsuren binnen de gewone lesuren. Want in het vierde leerjaar traint ze 16 uur per week.”

Volledig scherm Elise Jouret ontbijt met Nina Derwael. © Familie Jouret

