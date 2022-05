Elien en therapiehond Fons starten ‘Pawsome Coaching’: “Kinderen en volwassenen geluksmomentjes bezorgen”

Elien en golden retriever Fons zijn een team sinds 2020. Ze volgden enkele opleidingen: ‘Dog Assisted Coach’ en ‘VIDA’ bij Pets4Care, ‘Rots en Water’ en het ‘Vriendenprogramma’. “Daardoor heb ik nu de mogelijkheid om te doen wat ik heel graag doe, namelijk mensen helpen”, zegt Elien. “Via laagdrempelige trajecten kan ik – met of zonder mijn therapiehond Fons – kinderen en volwassenen helpen zodat zij meer zelfvertrouwen en de nodige innerlijke rust krijgen na een probleem- of stressvolle periode”, zegt ze. Ook organisaties kunnen beroep doen op Elien en haar hond Fons. “We bezorgen geluksmomentjes in woonzorgcentra, scholen, in de bijzondere jeugdzorg of bij mensen met een beperking”

Elien is van opleiding kleuteronderwijzeres en behaalde later het diploma Graduaat Orthopedagoge. Zo kwam ze als begeleidster in de Bijzondere Jeugdzorg terecht. Een job die haar lag, want Elien heeft een hart voor kinderen die het iets moeilijker hebben. “Hoewel ik dit zeer graag deed, botste ik zelf tegen enkele moeilijkheden aan waardoor ik met twee burn-outs te maken kreeg”, zegt ze. “Na enkele jaren mijn eigen weg te zoeken, kwam ik tot de conclusie dat ik niet alleen kinderen maar ook volwassenen wil helpen die het wat moeilijker hebben. Aangezien ik dit volledig op mijn eigen manier wil doen, besloot ik om hierbij natuur en dier te betrekken omdat dit voor mij ook zeer heilzaam bleek te zijn.”

Ken je of heb je een kind dat angstig is, moeilijk kan omgaan met stress of weinig zelfvertrouwen heeft? Schrijf je dan in voor een gratis en vrijblijvende online informatieavond op 10 mei om 20u, 11 mei om 20u of 12 mei om 20u. Je komt meer te weten over deze thema’s en wat Elien eventueel kan betekenen voor jullie. Graag inschrijven via e-mail info@pawsomecoaching.be of via de website www.pawsomecoaching.be.