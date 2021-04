Elf buitenlandse studenten besmet met Indiase variant: “Zouden opleiding volgen in Aalst en Leuven, maar zitten nu in quarantaine”

Haaltert Deel van sparren­haag gaat in vlammen op, raam van buren gebarsten door hitte

21 april In de Kouterstraat in Haaltert is er woensdag vlak voor de middag een kleine brand ontstaan aan een sparrenhaag naast de oprit. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk, want de bewoner was niet in de tuin aan het werken. De overburen hielpen al mee blussen met tuinslangen in afwachting van de brandweer.