Eerste supporters stromen toe voor Natourcriterium

Wielrennen Siebe Roesems mag maandag starten in criterium van Aalst: “Een kinder­droom komt toch wat uit”

Maandagavond wordt in de straten van Aalst het jaarlijkse criterium gereden. Wellicht wordt Jonas Vingegaard de grote blikvanger. In een uitgelezen deelnemersveld zijn er ook enkele plaatsen voorzien voor jonge beloften uit de streek. Siebe Roesems is een van hen. Leuk detail: vader Bert start twee uur eerder in de Gentlemens Classic.

24 juli