Eerste plaats voor Jan De Wilde in ‘Top 053': “Beste volgens 2.000 stemmen”

Na fietsers­brug ook geen voetgan­gers­brug tussen station en Rechteroe­ver: “Plan sterft stille dood”

Op korte termijn komt er geen nieuwe poging om een fietsers- of voetgangersbrug over de Dender in Aalst te realiseren. Het stadsbestuur trok in september 2021 een streep door de plannen. Daarna werd de optie ‘alleen voetgangersbrug’ nog eens bekeken, maar zonder resultaat. “Nochtans belangrijk in de opwaardering van De Kaaien”, zegt oppositiepartij Groen.