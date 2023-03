Eerste namen van de line-up voor de JEZ!-feestweek zijn bekend: Niels & Wiels, Pauline Slangen, Gladde Paling en Q-dj Dimitri Wouters komen naar Aalst

Basketbal BNXT-League Carnaval in Aalst duurt weekje langer: Okapi verpulvert Limburg in eerste match van Elite Silver

Okapi Aalst is uitstekend aan de Elite Silver begonnen. De ploeg heeft de intentie om de acht wedstrijden in deze fase van de BNXT te winnen. Tegen Basketbal Academie Limburg kende men weinig problemen. De 102-67-overwinning is alvast een goede start. Na het bekerweekend trekken de Aalstenaren naar Apollo Amsterdam.