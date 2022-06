Eerste muur gesloopt, verbouwingen Netwerk kunnen starten: “Filmzaal verhuist tijdelijk naar feestzaal van VTI”

AalstDe eerste muur is gesloopt tijdens een slotfeest aan de Houtkaai, kunstencentrum Netwerk in Aalst maakt zich klaar voor de verbouwingen. “De verbouwingen starten in september 2022 en zullen tussen de 6 en 8 maanden duren. De volledige kostprijs is net iets meer dan een miljoen euro”, zegt Netwerk Aalst.

Netwerk Aalst gaat verbouwen. “Er komt een nieuwe ingang langs de Josse Ringoirkaai met een gastvrij onthaal. De filmzaal wordt volledig vernieuwd en uitgerust met de beste zeteltjes. En het café trekken we dichter naar de Houtkaai zodat er meer natuurlijk licht kan binnenvallen. Het gebouw wordt toegankelijker, duurzamer en praktischer. We krijgen een nieuwe lift naar de filmzaal, er komt dubbele beglazing en de pakhuizen krijgen degelijke verwarming zodat ze ook in de winter gebruikt kunnen worden. We werken zo veel mogelijk met duurzame en energiezuinige technieken”, aldus het Aalsterse kunstencentrum dat gelegen is langs de Dender.

Volledig scherm Netwerk Aalst. © Netwerk Aalst

De verbouwingen starten in september 2022 en zullen tussen de 6 en 8 maanden duren. “De volledige kostprijs is net iets meer dan een miljoen euro. Daarvan zal de helft, 500.000 euro, komen van het Fonds Culturele Infrastructuur van de Vlaamse Overheid, waaronder tweehonderdvijftigduizend euro voor toegankelijkheid en tweehonderdvijftigduizend euro voor duurzaamheid. Het overige bedrag komt uit onze eigen middelen en een lening. De werken worden uitgevoerd door Camimmo onder leiding van ECTV Architecten”, zegt het kunstencentrum.

Pakhuizen

“Tijdens de verbouwingen blijven de pakhuizen toegankelijk en trekken we naar verschillende locaties in Aalst. De toegankelijke delen van het huis zetten we in om onze samenwerkingen verder te zetten. Partners zoals REKKER, Broeiklas en Academie Aalst krijgen er huisvesting. En er is steeds ruimte om te luisteren naar vragen van buurtbewoners en andere organisaties. We bekijken samen wat mogelijk is in ons huis of in de stad”, zegt Netwerk. “De ondersteuning van kunstenaars blijft op onze prioriteitenlijst staan. Zo gaat Studio Aalst, een project waarin we samen met een aantal kunstenaars de stad intrekken en bekijken hoe Aalst als studio kan functioneren, samen met de verbouwingen van start.”

VTI

Het filmhuis blijft actief tijdens de verbouwingen, maar wel op een andere locatie. “We verhuizen ons filmhuis tijdelijk naar de prachtige feestzaal van VTI Dé Vakschool in Aalst. Vanaf 9 september kan je daar twee keer per week de beste films gaan bekijken. We richten er een filmclub op voor jongeren en laten ook ruimte in het programma zodat je mee kan bepalen welke films we tonen. Maar eerst gaat ons filmhuis ‘on the road’: tussen 19 en 26 augustus tonen we 7 films in openlucht op de mooiste plekken in Aalst en omstreken. Hier vind je een overzicht van alle films en waar ze getoond worden”, aldus Netwerk.

