Eerste minister De Croo opent CIRK: “Vol verwondering naar de voorstelling gekeken. Een festival als dit inspireert de toeschouwers”

De premier maakte tijd voor een praatje met de toeschouwers, waaronder de bewoners van woonzorgcentrum De Toekomst, en genoot samen met onder meer schepen van Cultuur Jean-Jacques De Gucht van ‘BITBYBIT’ door MOVEDBYMATTER & Collectif Malunés. “CIRK brengt mensen bij mekaar, die samen in verwondering naar iets kijken. Ik denk dat we daar op de openingsavond al een heel mooi voorsmaakje van gekregen hebben. Je voelde de emotie in de zaal. Af en toe was er schrik, af en toe plaatsvervangende pijn, maar veel verwondering. De gewezen rector en betreurde Caroline Pauwels zei: ‘Een maatschappij die mekaar niet voedt met inspiratie en ideeën is een maatschappij die verwildert.’ Evenementen zoals CIRK brengt mensen bij mekaar en inspireert mensen”, zei de premier. “Het is een van de belangrijkste circusfestivals van Vlaanderen. Ik ben blij dat ik naar de openingsavond ben geweest. Het is voor mij de eerste keer CIRK en het is mij ongelofelijk bevallen. Ik kan het iedereen aanraden.”