Eerste Lichtjesstoet lokt veel volk: “Sint-Maarten als Romeins soldaat in Aalst”

Sint-Maarten die herkennen we in Aalst vooral aan zijn rode mijter en witte baard, en daarmee lijkt hij een beetje de tweelingbroer van Sinterklaas. Op de niet te missen Lichtwandeling van de stad Aalst worden we eraan herinnerd dat Sint-Maarten een Romeins soldaat was, die de helft van zijn kostbare mantel aan een bedelaar afstond. De andere helft was namelijk officieel eigendom van Rome. Later zou Martinus van Tours heilig verklaard worden.