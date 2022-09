Eerste keer City Lunch Walk op Autoloze Zondag: “Twaalf culinaire stops, van lekkere soep tot Pestkop-bier”

AalstHet stadscentrum is op zondag 18 september autovrij tussen 12 en 19 uur, want dan is het Autoloze Zondag. Voor het eerst is er die dag de City Lunch Walk van vzw Maspoe, de stad en tal van horecazaken. Het wordt een culinaire wandeltocht door de stad, van café naar restaurant naar soepbar. Iets om naar uit te kijken.

“Met de City Lunch Walk denken wij een nog ruimer publiek aan te kunnen spreken. Waar we vroeger met de Tunnelloop, Obstakelloop, City Lightrun, Fluo Nightrun en andere varianten steevast de combinatie lopen en wandelen voorstelden, blijft het deze keer alleen bij wandelen”, zegt Kim Barbé van vzw Maspoe, dit jaar samen met de stad verantwoordelijk voor de organisatie van de Autoloze Zondag. “Het wordt een wandeling langsheen culinaire én vaak ook verrassende standjes, waar u iets aangeboden wordt om te eten of te drinken. De eerste editie in Aalst – waar leuker om deze primeur te lanceren – klokt af op 12 unieke stops!”

500 deelnemers

Er zijn al 500 inschrijvingen. Vooraf inschrijven is aangeraden, zo kan de horeca zich beter voorbereiden. “De meeste stops hebben een zeer Aalsterse invalshoek. Het parcours is zeer bewust uitgetekend, zodat u langs alles wat er te doen is op Autovrije Zondag passeert. Zo kan u gerust wat blijven plakken onderweg. De start is tussen 11 en 14 uur. Wij vragen bij voorkeur om op voorhand in te schrijven via de website www.citylunchwalk.be zodat we het aantal deelnemers goed kunnen inschatten. De eerste 500 inschrijvingen uit Aalst kunnen deelnemen aan het voordeeltarief van 15 euro, want normaal is de kostprijs 25 euro. Dat blijft ook de kostprijs voor de niet-Aalstenaar. Het enthousiasme is groot en de inschrijvingen lopen zeer vlot binnen. We hopen op een massa culinaire wandelaars”, zegt Kim.

Sint-Martinuskerk

De City Lunch Walk start op de binnenkoer van het vroegere stadhuis. “We wandelen langsheen 12 locaties door het centrum van Aalst. Tijdens de wandeling van zes kilometer kan u bij deze 12 stops genieten van vaak Aalsterse gerechten of een drankje. Voor deze eerste editie konden we al heel wat enthousiaste handelszaken strikken. Als eerste stoppen wij bij ‘De Soeptrien’, die ons twee overheerlijke soepjes aanbiedt. Verkiest u de klassieke tomatensoep of toch de pittige wortelsoep met kokos en gember? Het hoeft uiteraard niet enkel Aalsters of Belgisch te zijn. Het Chinees Restaurant De Kraanvogel laat u genieten van bami of rijst met loempia. Nog maar net vertrokken maar toch al wat dorst gekregen? In de Watertorenwijk kan u genieten van passievruchtenjenever van likeur- en wijnhandel De Moor. Daarna leidt het parcours u naar Den Babbelaer, waar u dan weer terecht kan voor een typisch Spaans hapje. Verkiest u toch het typisch Belgisch eten? Kom dan een frietje steken bij Frituur Milo en vergeet zeker zijn overheerlijke Boulet Oilsjteneer niet. Door het wandelen en zout op de frietjes heeft u vast en zeker dorst gekregen”, zegt Maspoe. “Tijd voor een Pestkop of mocktail in het Aalsters Museum! Nog meer cultuur kan u opsnuiven in de Sint-Martinuskerk, waar u gratis toegang heeft tot de tentoonstelling ‘Iedereen Rubens’.

Meer info op www.citylunchwalk.be.

