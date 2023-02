Eerste carnavalsdag en -nacht verlopen zonder noemenswaardige incidenten: “104 mensen verzorgd door de hulpposten.”

500 gratis carnavalstattoos in tattooshop an Pommeline: “Opbrengst gaat naar het goede doel.”

Pas rond 23 uur laatste groep over de Grote Markt

“De knaldrang was groot en de verwachtingen hooggespannen, maar de groepen hebben deze perfect ingelost. We kregen een show van topniveau voorgeschoteld. We hebben nog twee dagen te gaan, maar dit is nu al een editie om nooit te vergeten. Een welgemeende dank-je-wel aan iedereen die heeft bijgedragen tot deze stoet die ook zeer rustig is verlopen, op enkele medische interventies na. De politie had vooral werk met het takelen van 83 voertuigen”, zegt burgemeester D’Haese (N-VA).