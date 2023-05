Eerst bijna gewurgd, dan verkracht: partner moet veertig maanden in cel

Therapeu­tisch ligbad voor palliatie­ve patiënten in ASZ: “We dromen van een volledige wellness­bad­ka­mer”

Patiënten van de Palliatieve Eenheid van het ASZ in Aalst kunnen voortaan gebruik maken van een speciaal ligbad met therapeutische mogelijkheden. Het bad is volledig aangepast aan patiënten die moeilijk te been zijn. Het kwam er dankzij een gift van de Stichting tegen Kanker.