Eendracht-mascotte en Ajuinboer Julien op Stadslijst in 2024

Aalst ‘Windplan’ voorziet 11 windturbi­nes in Aalst: “Drie in Erembode­gem, drie in Baardegem en vijf in Gijzegem”

Om in kaart te brengen waar windenergie in Aalst technisch mogelijk is, werd studiebureau Encon aangesteld voor een grondige analyse van het grondgebied. Op basis daarvan concludeert de stad dat er mogelijk elf windturbines kunnen gebouwd worden. Gijzegem zou er vijf krijgen, Baardegem drie en Erembodegem ook nog eens drie.

12:38