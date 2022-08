Eendjesrace van carnavalisten elk jaar populairder: “1.500 badeendjes op de Dender”

“Het eerste jaar wilden ze niet vooruit omdat er te weinig stroming op het water zat. Dan hebben we naar Denderbelle gebeld om de sluis open te zetten. Vorig jaar ging het ook niet zo vlot. Dan heeft er iemand zijn motorboot opgezet en waren ze eigenlijk veel te snel aan de finish. We zijn afhankelijk van de stroming en andere zaken. Er liggen ongeveer 1.500 eendjes in het water, de eerste prijs is 1.000 euro”, zegt Dirk Baeyens van carnavalsgroep Pertotal. De badeendjesrace wint elk jaar aan populariteit. Toen de groep er vier jaar geleden mee startte waren er zo’n 1.000 eendjes, nu al 1.500. “Ook het randgebeuren op het Werfplein bouwen we elk jaar meer uit. Met nog meer eten en drinken en meer leuke activiteiten voor de kinderen zoals de springkastelen”, zegt de groep.