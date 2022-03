Een put in de straat? “Meld het op putvandemaand.be”, zegt Groen Aalst

“De laatste jaren heeft de stad sterk ingezet op stadsvernieuwingsprojecten in het centrum van Aalst, maar tal van voetpaden, fietspaden en straten zijn sterk verouderd en in slechte staat. Op voetpaden zorgt dat voor onveilige situaties en het vormt vaak een obstakel voor personen die minder vlot te been zijn. Het geeft aanleiding tot gevaarlijke situaties”, zegt de partij.

“We vragen Aalstenaars om putten, of problemen in het wegdek zowel op de voetpaden, de fietspaden of op de weg door te geven via onze website www.groen-aalst.be, via de socialmediakanalen met de #putvandemaand of aan de bestuurs-, en fractieleden van Groen. Bij voorkeur met een foto”, zegt Lander Wantens. Wie putten meldt aan Groen, kan een prijs winnen. “We verzamelen de input van de Aalstenaars op www.putvandemaand.be en zullen die ook steeds doorgeven aan de bevoegde stadsdiensten.”