Een jaar na het begin van de oorlog: “Stad Aalst begeleidt Oekraiënse ontheemden in hun zoektocht naar werk”

Stad Aalst ondersteunt de zoektocht naar werk onder meer aan de hand van een infosessies samen met verschillende partners. De infosessie ‘Werken voor Oekraïense ontheemden’ ging door op 14 februari in Utopia. Docenten van het Agentschap Integratie en Inburgering gaven uitgebreid uitleg over de Belgische arbeidsmarkt en over de rechten en plichten van een werkzoekende. Een medewerker van de VDAB vertelde over de professionele mogelijkheden en de begeleiding die de VDAB biedt aan Oekraïense werkzoekenden. Tot slot gaf een medewerker van het OCMW een overzicht van trajecten die de Oekraïners kunnen doorlopen tijdens hun zoektocht naar een werk.

Schepen Sarah Smeyers is tevreden over de opkomst. ”Bijna 60 Oekraïners namen deel aan de infosessie. Er werden veel vragen gesteld over de erkenning van diploma’s en de mogelijkheden tot extra opleiding. De bereidheid tot werk of bijscholing bij de deelnemers was duidelijk zeer groot”, zegt ze. Op dinsdag 28 februari organiseert de stad nog een Jobdag voor Oekraïners in samenwerking met Travi, de VDAB en een aantal andere partners. Dan zal de focus liggen op interim arbeid. Het zal al het vierde grote evenement zijn, naast de infosessies ‘Welkom in Aalst’, ‘Wonen’ en ‘Werken’, dat de stad Aalst organiseert voor de Oekraïense ontheemden.